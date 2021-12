Live YouTube n°3 le lundi 20 décembre à 21 heures

Le lundi 20 décembre dès 21 heures, se déroulera sur ma chaîne YouTube ma 3ème émission en direct. Aidé de mes 2 amis modérateurs, je répondrai aux questions reçues ces dernières semaines. Puis il y aura la foire aux infos (revue de presse nationale et internationale), la citation, le document et le livre du mois. Le tout accompagné de musique en début et fin d’émission. Rendez-vous le 20 décembre à 21 heures sur YouTube.

– – –

Retrouvez ci-dessous les 2 premières émissions :

Direct YouTube n°1 – Janvier 2021

Direct YouTube n°2 – Novembre 2021